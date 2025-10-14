В России появилось игровое издательство Zavod Games

Василий Магурян, экс-руководитель My.Games и VK Play, вместе с основателем ITG и технопарка «ИТ парк рус» Дмитрием Гачко запустили видеоигровое издательство Zavod Games. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление самих бизнесменов.

Инвестиции в проект на данном этапе оцениваются в 100 млн руб., это собственные средства партнеров, которые они намерены направить на приобретение лицензий, маркетинг и усиление команды.

Руководителем Zavod Games стал экс-директор департамента издания игр компании Astrum Entertainment Антон Стасенко. Первым проектом станет локализация игры «Myth of Empires: Завоевания» китайской студии Angela Game. Ее релиз в России и странах СНГ запланирован на 2026 год. Китайская студия по запросу Zavod Games сделает новое расширение этой игры в славянском сеттинге.

Кроме того, студия планирует ежегодно выпускать «несколько проектов разного масштаба» – как флагманских, так и нишевых. Издательство намерено делать ставку именно на зарубежные многопользовательские игры с сильной PvP-составляющей.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что инвестиции в 100 млн руб. – хорошая «отправная точка» для развития видеоигрового издательства. За счет этих средств можно собрать стартовый портфель лицензий. Этих денег хватит примерно на год работы с минимальными вложениями в маркетинг.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что азиатские видеоигры становятся более популярными у российских геймеров .Согласно данным опроса, 76% российских интернет-пользователей имеют опыт игры в видеоигры. 41% продолжают играть сейчас, а 35% играли ранее.