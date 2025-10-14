IGN представил топ-16 лучших игр-рогаликов

Издание IGN представило обновлённый список лучших игр в жанре «роуглайк» — топ расширили до 16 проектов, включив новинки последних лет.

В топ-3 игр с процедурной генерацией уровней и необратимой смертью вошли обе части Hades, а также The Binding of Isaac: Rebirth. Составители рейтинга также отметили карточную Balatro и шутер от третьего лица Returnal.

Топ-16 лучших рогаликов в истории