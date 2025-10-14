IGN представил топ-16 лучших игр-рогаликов

Топ-16 лучших игр-рогаликов от IGN — первое место заняла Hades 2
Издание IGN представило обновлённый список лучших игр в жанре «роуглайк» — топ расширили до 16 проектов, включив новинки последних лет.
В топ-3 игр с процедурной генерацией уровней и необратимой смертью вошли обе части Hades, а также The Binding of Isaac: Rebirth. Составители рейтинга также отметили карточную Balatro и шутер от третьего лица Returnal.
Топ-16 лучших рогаликов в истории
- Hades 2
- The Binding of Isaac: Rebirth
- Hades
- Spelunky 2
- Slay the Spire
- FTL: Faster Than Light
- Balatro
- Dead Cells
- Blue Prince
- Vampire Survivors
- Returnal
- Monster Train 2
- Rogue Legacy 2
- Into the Breach
- Enter the Gungeon
- Cult of the Lamb