Лучшие виды оружия в Battlefield 6

В Battlefield 6 игрокам доступны почти 50 уникальных единиц оружия, от штурмовых винтовок до пистолет-пулеметов и дробовиков, причем пользоваться ими можно вне зависимости от класса (в открытом плейлисте). Портал PC Gamer рассказал о лучших видах оружия, на которые стоит обратить внимание.

М4А1

Карабин, доступный уже на 2 ранге — одно из лучших оружий во всей игре благодаря высокой скорострельности и солидному урону. Причем М4А1 сохраняет свои достоинства в том числе и на дальних дистанциях: конвертер и вертикальная рукоять гасят большую часть отдачи, не сильно снижая точность. Итого — огневая мощь и мобильность ПП с дальностью штурмовой винтовки.

М871А1

Убийственный дробовик из беты ничуть не хуже в релизной версии, даже несмотря на нерф. М871А1 надежно кладет одним попаданием вблизи, а для дальних дистанций можно использовать пулевые боеприпасы. Дробовик и сам по себе хорош из-за того, что многие карты в BF6 сравнительно маленькие, но по-настоящему он раскрывается в качестве оружия для штурмовика. Фирменная разгрузка позволяет им носить два основных оружия одновременно — можно взять с собой и винтовку, и дробовик.

PW7A2

PW7A2 — очень странный пистолет-пулемет. По скорострельности он опережает даже М4А1, поэтому можно подумать, что и отдача у него будет соответствующая. Но нет — на практике это одно из самых точных, контролируемых оружий в игре. Несмотря на низкий урон выстрелов, запредельная точность и скорострельность позволяют в считанные мгновения устранять противников на куда больших расстояниях, чем можно ожидать.

DRS-IAR

DRS-IAR — легкий пулемет, больше похожий на большую штурмовую винтовку. Достаточно высокая для класса эргономика и магазин всего на 30 патронов размывают границу между классами оружия, но это идет DRS-IAR лишь на пользу. Он сочетает огневую мощь пулемета с удобством более легких видов вооружения, что хорошо подходит для перестрелок в тесных пространствах.

M277

Карабин, открываемый на 11 ранге, почти идеально сочетает достоинства ПП и штурмовой винтовки. Он наносит очень много урона, но обладает более высокой отдачей, чем М4А1, при меньшем объеме магазина. При желании эти недостатки можно сгладить с помощью дульного тормоза, вертикальной рукояти и лазера.

SG 553R

При уроне на уровне прочих штурмовых винтовок, лучшей мобильности и достаточно высокой скорострельности, SG 553R способна причинить большой урон на большом расстоянии. Причем изначально она предназначена для средних дистанций, что хорошо — винтовка не слишком жертвует точностью или контролируемостью отдачи. К тому же, оба параметра можно улучшить аксессуарами. Проблема лишь в том, что открывается SG 553R в награду за достаточно долгое достижение.