Трейлер «Ведьмака 4» признали лучшим анимационным роликом для игр

Трейлер предстоящей игры «Ведьмак 4» получил награду на церемонии Ciclope Awards как лучший анимационный ролик в гейминг-индустрии.

В финале работа CD Projekt RED опередила два музыкальных клипа по Valorant, также в числе претендентов оказались трейлеры Xbox.

События четвёртой части серии развернутся спустя несколько лет после финала «Дикой охоты». Главным героем «Ведьмака 4» станет Цирилла — дочь императора Эмгыра вар Эмрейса и приёмный ребёнок Геральта из Ривии. Будущая игра положит начало новой трилогии, которая расскажет о приключениях юной ведьмачки.