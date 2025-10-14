Почему портативные консоли могут быть рискованным трендом?

Игровая индустрия живет трендами и повторяющимися циклами, и теперь вновь пришло время моды на портативные консоли. Sony, по разным свидетельствам, собирается вернуться на этот рынок, а Microsoft совместно с ASUS разработала устройство под брендом Xbox. Но правда ли это хорошая идея? Портал gamesindustry.biz рассказал, почему портативные консоли могут быть рискованной затеей для крупных компаний.

© Steam

На фоне новостей о грядущей волне портативных консолей проскальзывали слухи, пусть и неподтвержденные, что Microsoft работала над устройством собственного производства под брендом Xbox. Но компании пришлось отказаться от этого плана, потому что она не смогла позволить себе закупить чипы в том объеме, в котором этого требовала AMD.

Учитывая энтузиазм на рынке и коммерческий успех Switch 2, чьи темпы продаж опережают даже показатели ее мега-популярной предшественницы, отказ Microsoft от производства собственного устройства смотрится странно. Его можно прочесть как внутренний вотум недоверия к платформам Xbox в целом; если портативки чувствуют себя так хорошо, то почему Microsoft решила, что ей не удастся продать (по слухам) 10 млн копий, требуемых AMD?

На самом деле, даже если бы консольный бизнес Microsoft демонстрировал ударный рост, конкуренция на рынке консолей в любом случае бросила бы серьезный вызов компании.

Никто не знает, каков статус переговоров между Microsoft и AMD — известно лишь то, что переговоры идут, поскольку партнерство играет ключевую роль для перспектив разработки новых платформ Microsoft. Точно так же никто не знает, правда ли AMD требует закупать партии размером как минимум 10 млн чипов. Доподлинно можно отметить лишь один факт — подобная цифра очень высока для любой компании, вне зависимости от ситуации на рынке.

Единственное исключение из этого правила — Nintendo, которая развивала свою экономическую модель вокруг портативного рынка на протяжении почти 40 лет. Для любой другой компании сегмент портативных консолей — в лучшем случае минное поле, а в худшем — кладбище.

Для примера можно взять PlayStation Vita: второй продукт Sony на рынке после успешной PlayStation Portable. Компания, конечно, допустила ряд ошибок, но в целом консенсус по поводу устройства был положительным. Vita считали превосходной консолью — мощной, стильной, с хорошим экраном. Но она достигла тиража лишь в 14 млн копий, прежде чем производство остановили, и это в период, когда игровое подразделение Sony было на пике своей мощи.

Сегодня Vita могут вспоминать с теплотой, но ее скромные цифры продаж совсем немного опережают катастрофически провальную Wii U. PSP разошлась тиражом свыше 75 млн копий к концу своего жизненного цикла, но это не помогло Sony создать достаточно производительную портативную консоль — как и отличные результаты PS4. На то, чтобы набраться смелости для возвращения в эту нишу, компании понадобилось пережить два поколения устройств Nintendo. И то, сложно сказать, серьезно ли Sony настроена в этот раз.

Флирт Microsoft с рынком портативных игровых ПК также заслуживает упоминания, потому что в этой нише степень активности будто бы не соответствует продажам и интересу со стороны потребителей. ASUS и другие производители уже запустили множество продуктов для конкуренции со Steam Deck, однако количество шума, которые они генерируют в медиа, непропорционально количеству людей, купивших эти новинки.

По факту, даже платформа, вдохновившая новый бум портативок, не претендует на титул революционного коммерческого успеха. Steam Deck — замечательное устройство для сравнительно узкого круга энтузиастов. Valve просто смогла выкроить уникальную нишу, где для успеха не обязательно продавать «железки» миллионными тиражами. К тому же, если верить слухам, оригинальные модели Steam Deck были построены на переработанных APU, изначально предназначенных для AR-очков Magic Leap. Повторное использование готового железа наверняка помогло Valve избежать 10-миллионных закупок.

Другими словами, если взглянуть на ситуацию трезво, то можно заметить, что ни один производитель, по сути, не продает десятки миллионов портативных консолей (если она не называется Switch). Steam Deck — нишевый продукт, PlayStation Vita еле-еле обогнала по продажам Wii U, и дальнейшие планы Sony пока неизвестны.

Тем не менее, если интерес в портативном гейминге все-таки реален, то пока нельзя сказать, кто, кроме Nintendo, займет лидирующую позицию на рынке. Для Microsoft, чья стратегия вращается вокруг доступа к Game Pass, работа с партнерами для разработки портативных игровых ПК выглядит логичным шагом. Разработка фирменного портативного устройства под брендом Xbox, да еще и с обязательством продать как минимум 10 млн копий, была бы безумием.