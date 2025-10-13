Игроки в Battlefield 6 просят добавить большие карты и удобный интерфейс

10 октября состоялся релиз Battlefield 6 — новой части культовой серии шутеров от Electronic Arts. Проект в первый же час побил рекорд франшизы по онлайну в Steam, а в среднем за выходные в игре находилось более 600 тыс. человек.

Тем временем разработчики шутера попросили у геймеров делиться своими отзывами, чтобы вносить желаемые изменения в игру. Всего за сутки на форуме Reddit более 3 тыс. пользователей поделились впечатлениями — в топе по отзывам находятся просьба добавить число возрождений в таблицу результатов и добавить большие карты в духе прошлых частей серии.

Что геймеры просят изменить в Battlefield 6

Расширьте границу карты. По крайней мере, для воздушных средств. Вам наверняка придётся поднять уровень детализации, но технике необходимо больше места для манёвров. Я бы хотел увидеть большие карты, только и всего. Добавьте число оживлений в таблицу результатов. Полностью переделайте интерфейс. Сейчас это один из худших UI в истории. Уменьшите визуальную отдачу, увеличьте время возрождения и улучшите эффект от подавления. Пожалуйста, поправьте баг с возрождением техники — в «Захвате» она может вообще не появляться за одну из сторон.

Первый сезон поддержки Battlefield 6 стартует 28 октября. К тому времени разработчики планируют выпустить как минимум один большой патч с изменениями баланса.