В Сеть слили копию игры Pokemon Legends: Z-A до ее релиза

Рабочая версия игры Pokemon Legends: Z-A уже начала распространяться в сети, хотя официальный релиз проекта еще не состоялся. Речь идет о копии игры для Nintendo Switch 1. Утечка произошла всего за четыре дня до официального старта продаж. Об этом сообщает издание Nintendo Everything.

© Газета.Ru

В связи с утечкой Nintendo Everything рекомендует игрокам, которые хотят избежать сюжетных спойлеров, настоятельно избегать тематических ресурсов в интернете и постов в соцсетях. По имеющейся у издания информации, в слитой версии игры содержатся новые мега-эволюции (формы покемонов, – «Газета.Ru»), которые еще не были официально анонсированы, что относительно легко заспойлерить скриншотами в соцсетях.

Утечки, связанные с Pokemon Legends: Z-A, начались еще до того, как в открытый доступ попала сама ROM-сборка. Сообщается, что как минимум один человек получил ранний доступ к копии игры и начал делиться деталями прохождения еще на позапрошлых выходных.

Подобные инциденты стали своего рода «традицией» для громких релизов, издаваемых Nintendo, особенно когда речь идет о тайтлах для оригинальной Nintendo Switch. Прежде в этом году подобная ситуация наблюдалась, например, с игрой Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition.

Официально Pokemon Legends: Z-A поступит в продажу 16 октября 2025 года. Новинка будет доступна как на оригинальной консоли Nintendo Switch, так и на новом поколении – Switch 2.

