AMD назвала особенности архитектуры RDNA 5 для GPU нового поколения

AMD продемонстрировала ряд инновационных игровых решений, разработанных совместно с Марком Черни – главным архитектором PlayStation от Sony.

Как известно, AMD отвечает за создание видеочипов для консолей нового поколения PlayStation и Xbox, поскольку обе платформы будут базироваться на передовой графической архитектуре RDNA. Среди представленных технологий Radeon будущего – решения, связанные с трассировкой лучей, искусственным интеллектом и оптимизацией работы оперативной памяти.

Совместно с Sony AMD анонсировала три ключевые особенности грядущей архитектуры AMD RDNA/Radeon: «нейронные массивы», «ядра Radiance» и «универсальное сжатие». Эти нововведения направлены на повышение производительности в задачах машинного обучения и ИИ, ускорение рендеринга лучей и оптимизацию использования памяти и её пропускной способности.

Технология «нейронные массивы» предполагает объединение нескольких вычислительных блоков GPU для совместной обработки данных, формируя единый мощный ИИ-движок. Это позволит существенно снизить требования к объёму используемой памяти при работе со сложными моделями и повысить скорость вычислений.

AMD также значительно усовершенствовала систему трассировки лучей, добавив специализированные аппаратные блоки, которые позволяют выполнять эту задачу более эффективно. Благодаря этому основные компоненты графических процессоров смогут оптимально использовать свои ресурсы, что обеспечит повышение общей производительности.

Совместно с Sony компания AMD разработала технологию Universal Compression, которая позволяет сжимать данные непосредственно в графическом процессоре, обеспечивая более эффективное использование памяти. Это снижает нагрузку на память и её пропускную способность, освобождая ресурсы для других задач.

Более того, это фактически предоставляет оборудованию следующего поколения больше оперативной памяти для работы. Марк Черни отмечает, что эта технология сжатия будет иметь синергию с нейронными массивами AMD и ядрами Radiance, поскольку меньшие по размеру, более сжатые и оптимизированные данные лучше помещаются в кэш и ускоряют рабочие процессы.

Точные сроки появления этих технологий в продукции для массового рынка AMD пока не раскрывает. Вероятно, новая архитектура RDNA 5 дебютирует сначала в отдельных графических адаптерах, а интеграция в новые видеокарты и игровые приставки PlayStation 6 ожидается лишь в следующем году.