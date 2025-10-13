Анонсирован файтинг по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге»

Компания Gameplay Group анонсировала файтинг по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге». Тайтл носит название Avatar Legends: The Fighting Game.

Анонсирующий трейлер Avatar Legends: The Fighting Game

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Gameplay Group.

Авторы делали акцент на динамичном геймплее, который бы напомнил фанатам файтингов, за что они в принципе полюбили жанр. Разработка игры ведётся в стиле мультсериала с ручной 2D-анимацией. На релизе авторы предложат 12 играбельных героев (среди них, к примеру, сам Аанг), новые персонажи будут появляться постепенно.

Выход игры планируется на лето 2026 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 2 и ПК.