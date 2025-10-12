HEROIC стала чемпионом FISSURE Universe: Episode 7 по Dota 2

Состав HEROIC по Dota 2 одержал победу на турнире FISSURE Universe: Episode 7, переиграв MOUZ в гранд-финале со счётом 3:1. Финальная серия проходила под контролем европейского коллектива — команда Седрика Davai Lama Декмина уверенно закрыла соперника и подняла над головой чемпионский трофей.

За победу на турнире Heroic получила $ 125 тыс. призовых, тогда как MOUZ за второе место заработала $ 60 тыс.Team Liquid замкнула тройку лидеров чемпионата и увезла $ 30 тыс. призовых.

FISSURE Universe: Episode 7 проходил в формате онлайн с 5 по 12 октября. В соревновании приняли участие 14 команд, а общий призовой фонд турнира составил $ 250 тыс.