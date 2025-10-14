Intel представила ИИ-апскейлер с функцией генерации кадров

Процессорный гигант Intel, который в последнее время испытывает серьёзные финансовые трудности, анонсировал семейство процессоров Panther Lake, а также технологии XeSS 3 MFG, Xe3 и другие новинки.

Первым объявлением Intel на мероприятии Intel Tech Tour 2025 стала технология XeSS 3 MFG. Подобно DLSS и FSR, новая версия XeSS включает систему многокадровой генерации (MFG). Эта технология, обеспечивающая до четырёхкратного увеличения числа кадров, может значительно повысить частоту кадров в поддерживаемых играх.

Система многокадровой генерации изображений будет доступна на всех видеокартах Arc, оснащённых вычислительными ядрами XMX, включая модели линейки Arc A, а также интегрированные решения Intel Core Ultra 200 (Xe2).

Помимо XeSS 3, Intel представила Xe3 – интегрированный графический процессор следующего поколения, предназначенный для ноутбуков на базе Panther Lake. Новые GPU обеспечат до 50% прироста производительности по сравнению с Xe2 и будут доступны в двух вариантах – с 4 или 12 ядрами Xe3. Обе версии получат выделенные ускорители трассировки лучей.

Позднее к линейке добавятся графические процессоры серии Xe3P, что ещё больше повысит производительность. Новое семейство, выпускаемое по 2-нм техпроцессу Intel 18A, будет включать 8- и 16-ядерные процессоры, каждый из которых оснащён четырьмя графическими блоками Xe3. Кроме того, выйдет специальная 16-ядерная мобильная модель с 12 графическими ядрами Xe3 и 12 блоками трассировки лучей.