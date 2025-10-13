Nacon представила игровую гарнитуру для PS5 с графеновыми динамиками

Nacon выпустила новую проводную игровую гарнитуру Rig R5 Spear Pro HS, официально лицензированную для PlayStation 5. Гарнитура доступна за €79,90 или $69,99.

Rig R5 Spear Pro HS оснащена 40-мм динамиками с графеновыми диафрагмами, что, по данным компании, снижает «гармонические искажения» до менее 0,5%. Гарнитура поддерживает технологию Tempest 3D AudioTech для PS5, обеспечивая пространственный звук и «точную передачу деталей».

Для подключения используется провод длиной 1,5 м с 3,5-мм разъёмом. Частотный диапазон — 20 Гц-40 кГц, импеданс — 32 Ом. Есть регулировка громкости на проводе. Гарнитура совместима с PS5, PS4, ПК и мобильными устройствами.

Микрофон с гибкой штангой имеет кардиоидную направленность, встроенный поп-фильтр и функцию отключения звука при поднятии. Диапазон работы микрофона — 50 Гц-15 кГц, отношение сигнал/шум — более 42 дБ.

Подголовник и чашки имеют технологию памяти формы, регулируются по высоте. Наушники складываются.