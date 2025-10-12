Российский снайпер m0NESY завоевал MVP ESL Pro League Season 22

Снайпер Team Falcons по CS 2 Илья m0NESY Осипов признан самым ценным игроком ESL Pro League Season 22 по версии HLTV.

Несмотря на поражение Falcons в гранд-финале от Team Vitality со счётом 0:3, индивидуальная игра Осипова стала одной из главных тем турнира. Для 19-летнего российского снайпера это уже пятая MVP-медаль в профессиональной карьере. Он завершил чемпионат с средним рейтингом 1,38, став лучшим среди всех участников. По статистике HLTV, m0NESY лишь на одной карте за весь ивент сыграл без положительного K/D и рейтинга выше единицы — показатель исключительной стабильности.

ESL Pro League Season 22 проходил с 27 сентября по 12 октября в Стокгольме. Участники разыграли призовой фонд $ 400 тыс. В финале Team Vitality уверенно взяла верх над Falcons, однако награда MVP досталась игроку команды-вице-чемпиона.