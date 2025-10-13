Что означает слово «трайхард» и когда оно уместно

Существует такое понятие, как «трайхард», — его часто употребляют киберспортсмены, но в последнее время термин вышел далеко за пределы своей сферы. Что означает это слово и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Что означает слово «трайхард»

«Трайхард» — термин, пришедший из английского языка («try hard» — прилагать значительные усилия). Он обозначает конкретного человека, который проявляет излишнее рвение при достижении каких-либо целей.

Нередко такого человека воспринимают негативно или с оттенком осуждения. Синонимом данного слова является «выскочка» — обычно именно такие люди стремятся быть лучше всех окружающих.

В геймерской среде «трайхард» описывает участника игры, стремящегося к победе всеми доступными средствами, иногда выглядящего комично или раздражающе.

Когда уместно использовать

Часто слово «трайхард» используют в компьютерных играх, однако его можно употреблять и в повседневной жизни. Значение слова распространяется не только на геймеров, но и на людей с другими интересами и хобби.

Примеры употребления

«Ведешь себя, как трайхард. Тебе следует успокоиться».

«Не будь трайхардом, просто получай удовольствие от игры!».

«Он трайхард, поэтому всегда выкладывается на максимум в работе».