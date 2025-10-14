Ice-Pick Lodge объявила дату выхода Pathologic 3

Российская студия Ice-Pick Lodge объявила дату выхода своей игры Pathologic 3 — следующая часть «Мора» станет доступна геймерам 9 января 2026 года.

При этом с сегодняшнего дня в Steam доступно обновлённое демо — это вступление к полной игре с новым контентом.

Это демо — секция из начала будущей игры. Бакалавр Данковский прибывает в Город-на-Горхоне. Он хочет увидеть бессмертного человека. А дальше всё идёт наперекосяк.

«Мор 3» выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Игра покажет историю со стороны Бакалавра — ранее его рут обещали раскрыть в DLC к ремейку 2019 года (Pathologic 2). Отмечается, что в новой игре появится механика путешествий во времени, что может изменить ход истории.