Microsoft предупредила о прекращении поддержки одной из версий Windows 11

Компания Microsoft уведомила пользователей о том, что через 30 дней прекращается поддержка домашних и профессиональных редакций операционной системы Windows 11 версии 23H2 (Home и Pro). Об этом сообщает портал Bleeping Computer.

© Газета.Ru

Так, с 11 ноября 2025 года Windows 11 (23H2) Home и Pro перестанут получать обновления безопасности и исправления ошибок. Ранее корпорация предупреждала о предстоящем окончании цикла поддержки в августе и сентябре. В уведомлениях компания традиционно рекомендует пользователям перейти на актуальную сборку Windows 11, чтобы сохранить доступ к обновлениям.

Поддержка для корпоративных клиентов, образовательных учреждений и IoT-систем продлится до ноября 2026 года. Для частных пользователей обновление до более новой версии остается единственным способом продолжить получать обновления безопасности.

Microsoft также уточнила, что процесс установки новой версии может быть временно приостановлен на устройствах, использующих технологию SenseShield, предназначенную для защиты от обфускации кода.

Кроме того, компания отметила, что поддержка Windows 11 22H2 завершится 14 октября 2025 года.

Ранее пользователи нашли способы обхода ограничений настройки Windows 11.