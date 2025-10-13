Локации в Battlefield 6 сравнили с реальными местами по всему миру

Популярный блогер ElAnalistaDeBits опубликовал видео с большим сравнением локаций из игры Battlefield 6 с реальными местами по всему миру. Ролик автор выложил на своём YouTube-канале.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат ElAnalistaDeBits/EA.

В 14-минутном видео можно увидеть сравнение зданий и улиц Нью-Йорка, а также полуострова Гибралтар, которые появились в новом шутере. Видно, что разработчики из DICE приложили немало усилий, чтобы в точности воссоздать известный город в своём проекте.

Релиз Battlefield 6 состоялся 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. В игре нет русской локализации.