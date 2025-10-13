Итоги LanDaLan 3 по CS 2 в Москве — результаты турнира, впечатления и интервью

Незаметный герой, который вывел российскую PARIVISION на мэйджор.

© Чемпионат.com

С 25 по 28 сентября в Москве прошёл LanDaLan 3 — один из самых атмосферных турниров по Counter-Strike 2 в СНГ. Команды, зрители, старый добрый LAN и громкий финал, в котором встречались PARIVISION и BetBoom Team.

Атмосфера, которой не хватало российской сцене

LanDaLan 3 стал именно тем турниром, по которому скучали все фанаты тир-2 CS. Без пафоса и спецэффектов, но с главным — атмосферой. Организаторам удалось собрать в московском клубе BASE более двух тысяч зрителей. И это был тот самый «ламповый» CS, где после каждого клатча зал взрывается, а игроки делятся эмоциями прямо на сцене.

После изменений от Valve региональная сцена ощутила дефицит LAN-турниров — особенно для команд среднего уровня. LanDaLan вернул эту традицию: теперь команды снова могут играть вживую, чувствовать зрителей и бороться не только за призовые, но и за очки VRS, которые влияют на мировой рейтинг Valve.

Состав участников: от звёздных миксов до академиков

В турнире выступили восемь русскоязычных коллективов:

BetBoom Team;

PARIVISION;

Nemiga;

Betera;

Spirit Academy;

Nuclear Tigers;

33;

9BoomPro.

Особое внимание досталось именно 9BoomPro — сборной из бывших игроков топовых СНГ-команд. В составе — Ax1Le (ex BetBoom), zorte (ex BetBoom Team), Fl4MUS (ex Virtus.pro), shelFey (ex 9Pandas) и Sugar. Настоящая команда звёзд, собранная буквально на энтузиазме. Не остался в тени и Nuclear Tigers — молодой российский коллектив, за год успевший провести 19 официальных матчей и уже закрепившийся в СНГ-пуле. А вот Spirit Academy, несмотря на сильный состав, на этот раз не смогла показать привычный уровень. Также интересна Nemiga, которая ещё недавно играла на BLAST.tv Austin Major 2025, и фавориты турнира — PARIVISION и BetBoom Team.

Групповой этап: громкие вылеты и неожиданные открытия

В группе A Spirit Academy завершила выступление без побед, а BetBoom Team уверенно оформила выход в плей-офф. Вторую путёвку заработала команда 33, действующий обладатель Кубка России по CS 2.

В группе B сенсацией стал провал Nemiga, которая проиграла оба матча, включая встречу с Nuclear Tigers, считавшейся аутсайдером. В то же время PARIVISION под руководством Jame без потерь заняла первое место (2:0), а следом за ней прошла 9BoomPro (2:1).

Таким образом, в плей-офф вышли: BetBoom Team, 33, PARIVISION и 9BoomPro.

Плей-офф, полуфиналы:

Полуфиналы получились жаркими. BetBoom Team Кирилла Boombl4 Михайлова уверенно обыграла 9BoomPro — 2:0 (13-7, 13-9), не дав звёздному миксу пространства для камбэка.

Во втором полуфинале PARIVISION со счётом 2:0 победила TPuDCATb TPu. Особенно напряжённой вышла первая карта — 19-17, где опыт и хладнокровие Jame решили исход. Вторая же закончилась в одну калитку — 13-2.

Финал: Boombl4 против Jame — дуэль капитанов

Финал Majestic LanDaLan 3 стал украшением турнира. PARIVISION и BetBoom Team провели полноценный боевик на пять карт — 3:2 (13-10, 7-13, 13-7, 8-13, 13-3).

Обе команды чередовали успехи, но решающий Overpass превратился в шоу одного коллектива: PARIVISION не оставила BetBoom шансов на последней карте и заслуженно взяла кубок:

Эмоции переполняли, давно я такого не испытывал. Хоть победа и не самая крупная, но она важная. Особенно за шанс попасть на мэйджор и за соперничество с BetBoom.

Команда PARIVISION получила $ 30 тыс., BetBoom Team — $ 10 тыс., а общий призовой фонд турнира составил $ 50 тыс.

Более того, PARIVISION заработала достаточно очков VRS, чтобы впервые в истории выйти на мэйджор по CS 2 — историческое достижение для организации.

Турнир, которого не хватало СНГ

Majestic LanDaLan 3 доказал: СНГ-сцена всё ещё жива и полна эмоций. Это не просто LAN, это место, где игроки получают шанс проявить себя, а зрители — ощутить живую энергию Counter-Strike. Здесь снова можно увидеть радость, крики, автографы и ту самую искренность, за которую миллионы людей любят этот киберспорт.

LanDaLan стал напоминанием, что не всё измеряется деньгами и слотами на мэйджор — иногда достаточно просто живого турнира с настоящими эмоциями.

Блиц-интервью: Алексей Бирюков — о CS 2, Симпле и Нико

После финала «Чемпионат» пообщался с аналитиком и инсайдером CS Алексеем OverDrive Бирюковым — получилось динамично.

— Алексей, три слова, которыми вы бы описали Counter-Strike 2 прямо сейчас? — Качество, классика, несправедливость.

— Любимый игрок? — Донк. Пришёл, изменил мету, поменял представление о CS.

— Молодой из FURIA или Донк? — Молодой хорош, но до уровня Донка ему пока далеко.

— Лучшая карта всех времён? — Dust ll, классика. Тут без вариантов.

— Самый запоминающийся момент, который вы переживали в CS? — Победа Spirit на мэйджоре. А лично для меня — когда сам был в одной карте от выхода на мэйджор в составе микса.

— Симпл ещё сможет вернуться в тир-1? — Если возьмут — сможет. Всё ещё играет лучше многих снайперов из тир-1.

— А BC.Game с ним сможет чего-то добиться? — Нет, конечно, слабый подбор игроков.

— Нико и Falcons — верите в успех? — Нико крут, однако эры не создаст. Максимум — возьмёт один чемпионат.

— Капитанство Перфекто в Virtus.pro оправдает ожидания? — Если верят — значит, шанс есть. Но посмотрим.

— И последнее: если бы не Counter-Strike, чем бы вы занимались? — Музыкой. Всегда хотел этим жить.

LanDaLan 3 стал больше, чем просто турниром. Это событие, которое вернуло российской сцене дыхание и показало, что в СНГ всё ещё есть место «ламповому» CS — искреннему, шумному и настоящему.