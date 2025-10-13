Battlefield 6 стала самой успешной игрой EA в Steam

Шутер Battlefield 6 бьёт рекорды по популярности. В день релиза, 10 октября, онлайн проекта в Steam превысил 740 тыс. человек.

Таким образом, игра стала самым популярным проектом компании Electronic Arts на платформе. Для сравнения: королевская битва Apex Legends достигала только 624 тыс. пользователей онлайн, а кооперативный Split Fiction — 259 тыс. Новый шутер также обгоняет по популярности предыдущие части серии: предыдущим рекордсменом был только Battlefield 5 с 116 тыс. онлайн.

События Battlefield 6 разворачиваются в настоящее врeмя и посвящены вымышленному конфликту ЧВК Pax Armata и альянса НАТО, который покинули сразу несколько европейских стран. Создатели игры вдохновлялись в первую очередь Battlefield 3 — одной из самых успешных частей серии, которая вышла в 2011 году и получила очень высокие отзывы от критиков и игроков.