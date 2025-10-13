Xiaomi выпустила дешевый 2K-монитор с изогнутой матрицей и частотой 180 Гц

Компания Xiaomi выпустила игровой монитор Redmi G34WQ 2026, который выделяется своими характеристиками и низкой стоимостью. Об этом сообщает портал NotebookCheck.

Redmi G34WQ 2026 оснащен изогнутым 34-дюймовым дисплеем с радиусом 1500R и разрешением 3440х1440 пикселей при соотношении сторон 21:9. Панель выполнена на основе LCD-матрицы с максимальной яркостью 400 нит и контрастностью 3500:1.

Монитор поддерживает частоту обновления 180 Гц и имеет время отклика 1 мс (GtG). Для устранения разрывов изображения предусмотрена поддержка AMD FreeSync, обеспечивающей синхронизацию частоты кадров между видеокартой и экраном.

На корпусе расположены четыре видеовхода — два DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.0. На задней панели также имеет кольцевую RGB-подсветку.

Модель ориентирована на игровой сегмент рынка: широкоформатный экран с соотношением сторон 21:9 обеспечивает увеличенное поле обзора в играх и профессиональных приложениях, а изогнутая панель оптимизирована для комфортного восприятия контента с расстояния вытянутой руки.

Redmi G34WQ 2026 предлагается за 1399 юаней (около 15,8 тыс. руб.). Информации о международном запуске нет, однако ранее компания уже выводила аналогичные модели под брендом Redmi на глобальный рынок.

Ранее был представлен игровой монитор с частотой 310 Гц за 17 тыс. руб.