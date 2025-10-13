Sony анонсировала полностью синий геймпад DualSense для PS5

Sony анонсировала новую «специальную версию» геймпада DualSense для PlayStation 5 — Icon Blue Special Edition. Он вдохновлён фирменным синим светом PlayStation, знакомым с эпохи PS4. Контроллер сочетает несколько оттенков синего на рукоятках и нижней части корпуса, а на сенсорной панели нанесён глянцевый узор с символами PlayStation.

На задней части устройства есть надпись «PlayStation» катаканой для подчёркивания японских корней бренда.

© Sony

Icon Blue Special Edition выйдет 20 октября. Цена составит $84,99. Проблема, что геймпад будет доступен эксклюзивно в магазинах Walmart и на их официальном сайте (но никто не отменял перекупов).

Новая версия сохраняет все функции стандартного DualSense: тактильную отдачу, адаптивные триггеры, гироскоп, встроенный микрофон, порт USB-C и 3,5-мм разъём для наушников. Он работает с PS5, а также с ПК и мобильными устройствами.