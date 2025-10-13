Техногиганты выпустят в 2026 году только 2-нм чипсеты N2

От отраслевого инсайдера Fixed Focus Digital, на которого ссылается портал WccfTech, пришла информация, что все ведущие вендоры — Apple, Qualcomm, MediaTek и TSMC — в 2026 году выпустят 2-нм чипы N2. Но более продвинутые чипсеты N2P не выйдут.

По информации Fixed Focus Digital, опубликованной в китайской соцсети Weibo, TSMC намерена представить свои первые 2-нм чипсеты в 2026 году. Причём первым игроком рынка, который успеет раньше всех, станет Apple, планирующая представить процессоры A20 и A20 Pro для iPhone 18. К тому же известно, что более мощностей TSMC зарезервированы как раз для Apple.

Чуть позже Qualcomm и MediaTek также выпустят свои 2-нм чипы. Обозреватели WccfTech отмечают, что эта информация опровергает предыдущие слухи о том, что Qualcomm пропустит N2 и сразу перейдет к процессу N2P для своих чипсетов Snapdragon 8 Elite. А TSMC попросту не успевает освоить этот техпроцесс, поэтому решила сосредоточиться на стабилизации производства базового процессора. Для Qualcomm спешка со стартом этого техпроцесса может обернуться снижением рентабельности и увеличением затрат.

MediaTek уже завершила разработку своего 2-нм чипа и готовится к официальному релизу в конце 2026 года. Но тоже после Apple и, видимо, TSMC.