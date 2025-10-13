В Battlefield 6 гигантские очереди

10 октября состоялся релиз шутера Battlefield 6 на ПК, PS5 и Xbox Series. Спустя недолгое время после выхода проекта очереди в нём достигают свыше 450 тысяч игроков.

В среднем в игру удаётся зайти каждые 20 секунд по 8 тысяч человек, но шутер хочет опробовать огромное количество геймеров. При этом онлайн в Steam достиг уже более 340 тысяч игроков за полчаса.

События Battlefield 6 разворачиваются в настоящее врeмя и посвящены вымышленному конфликту ЧВК Pax Armata и альянса НАТО, который покинули сразу несколько европейских стран. Создатели игры вдохновлялись в первую очередь Battlefield 3 — одной из самых успешных частей серии, которая вышла в 2011 году и получила очень высокие отзывы от критиков и игроков.