Новый Xbox выйдет в 2027 году и будет скорее компьютером, чем консолью

Microsoft разрабатывает новое поколение игровой консоли, условно называемой Xbox 2027, которое получит значительно более производительное оборудование и станет гибридом между консолью и игровым ПК. Об этом в своем новом ролике на YouTube заявил блогер и инсайдер Moore's Law is Dead.

© xbox

По словам MLiD, консоль будет основана на новом APU от AMD с архитектурой RDNA 5, произведенном по техпроцессу TSMC N3P. Площадь кристалла составит 408 кв. мм, что почти вдвое больше, чем у готовящейся к выпуску PlayStation 6. Процессорная часть будет включать 11 ядер Zen 6, а графическая — 70 вычислительных блоков GPU.

Кроме того, устройство оснастят нейропроцессором XDNA 3 с производительностью до 110 TOPS и 192-битной шиной памяти с поддержкой до 48 ГБ GDDR7. Точный объем оперативной памяти пока не подтвержден.

Главным отличием нового поколения Xbox станет открытая экосистема. По данным инсайдера, Microsoft рассматривает возможность интеграции Steam и Epic Games Store наряду с собственным Microsoft Store, что позволит использовать консоль как полноценную игровую платформу для всех популярных сервисов.

Отмечается, что столь существенное увеличение производительности приведет к росту стоимости: ориентировочная цена устройства составит от $800 до $1200, что значительно превышает цену текущей модели Xbox Series X.

Microsoft планирует позиционировать Xbox 2027 как премиальный игровой ПК в компактном форм-факторе, ориентированный на энтузиастов и геймеров.

