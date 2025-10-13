Стали известны дисциплины на Кубке мира по киберспорту — 2026
Организаторы Esports World Cup объявили о запуске нового клубного чемпионата мира по киберспорту, который состоится в 2026 году. Турнир станет следующим этапом амбициозной киберспортивной программы Саудовской Аравии и объединит соревнования сразу по 24 дисциплинам.
Esports World Cup 2026 пройдёт с 6 июля по 23 августа 2026 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Суммарный призовой фонд фестиваля пока неизвестен.
Все игры и турниры на Кубке мира по киберспорту — 2026:
- Apex Legends;
- Call of Duty: Black Ops 7;
- Call of Duty: Warzone;
- Counter-Strike 2;
- Chess;
- CrossFire;
- Dota 2;
- FC 26;
- Fatal Fury: City of the Wolves;
- Free Fire;
- Honor of Kings;
- League of Legends;
- Mobile Legends;
- Overwatch 2;
- PUBG;
- PUBG Mobile;
- Rainbow Six Siege X;
- Street Fighter 6;
- Teamfight Tactics;
- Valorant;
- четыре дисциплины будут объявлены позднее.
Также стало известно, что в ноябре 2026 года пройдет ещё один масштабный турнир под эгидой саудовских организаторов — Esports Nations Cup, где выступят сборные стран. Призовой фонд ивента составит рекордные $ 70 млн, что сделает его одним из крупнейших в истории киберспорта.