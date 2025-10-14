Что нужно знать про обновление 6.1 в Genshin Impact

10 октября разработчики Genshin Impact официально представили обновление «Луна II». Версия 6.1 выйдет в следующую среду, 22 октября — в игру добавят нового персонажа Нефер, следующую главу сюжета и множество дополнительного контента.

© Чемпионат.com

Новый персонаж — Нефер в Genshin Impact

Апдейт добавит в игру нового героя — главу Куратория тайн Нефер. Этого персонажа Нод-Края можно было встретить в ходе сюжета и других заданий предыдущего обновления.

Играбельная версия Нефер — дендро-каталист, который наносит большой урон с помощью Лунной бутонизации, хорошо сочетаясь с другими дендро и гидро-персонажами.

Баннеры 6.1 в Genshin Impact

Как и обычно, одновременно будет доступно две ивентовых молитвы с пятизвёздочными персонажами.

с 22 октября по 11 ноября — Нефер и реран Фурины;

с 11 ноября по 2 декабря — повторные баннеры Арлекино и Чжуна Ли.

В оружейном баннере появится сигнатурное снаряжение для этих героев.

Задания и события

Основной сюжет новой версии будет связан с Нефер и пустыней Сумеру. В ходе квеста Архонтов можно будет встретить не только героев Нод-Края, но и старых знакомых — среди них Арлекино, Дурин и Альбедо.

За главный временный ивент можно будет получить бесплатную Коллеи.

Режим «Астральный предмет»

HoYoverse также представила UGC-режим — платформу, аналогичную Roblox, в которой пользователи смогут создавать собственные онлайн-режимы на основе инструментов и моделей Genshin Impact.

В игре можно будет настроить своего персонажа и получить скины, будет отдельный боевой пропуск со скинами (его можно получить за покупку обычного БП). Костюмы и детали оформления также можно будет получать за прохождение заданий.

Уже на релизе в «Астральном пределе» будут доступны различные мини-игры как для соло-игроков, так и для проведения времени с друзьями.

Помимо этого, авторы Genshin Impact показали три промокода на внутриигровые ресурсы, включая 300 примогемов — Nefer1022Ashru, LunaII1022 и MilastraWonderland.