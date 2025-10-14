Acer показала видеокарты Predator и Nitro серии Radeon RX 9000 для белых сборок

Acer расширила линейку своих игровых видеокарт Predator и Nitro, выпустив новые белые версии моделей серии AMD Radeon RX 9000. Ранее все видеокарты этих серий выпускались только в черном цвете, пишут СМИ.

В новую коллекцию вошли четыре модели:

- Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC 16G White Edition

- Predator BiFrost Radeon RX 9070 OC 16G White Edition

- Nitro Radeon RX 9060 XT OC 16GB White Edition

- Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8GB White Edition

Белые версии сохранили тот же производительный чип на архитектуре RDNA 4, отличаются лишь обновленным внешним видом.

Кроме того, Acer выпустила еще четыре модели Radeon RX 9000 серии Nitro OC L, которые работают на пониженных частотах и потребляют меньше энергии.