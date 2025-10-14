Veto в Valorant: гайд по персонажу, уничтожающему умения

Разбираем нового агента.

Riot Games представила нового агента Valorant — Veto, 29-го по счёту и первого с фокусом на подавление умений противника. Его уже добавили в шутер, а анонс состоялся на гранд-финале Valorant Champions в Париже. Агент из Сенегала занимает позицию «Стража», однако играет гораздо агрессивнее, чем привычные Cypher или Killjoy.

Его появление ощущается как небольшая веха: Veto не только меняет идеи о том, как держать плент, но и подталкивает игроков пересмотреть привычные взаимодействия с дымами и гранатами.

По мифологии мира Veto — сенегалец с заметной мутацией, внешне это отражается в необычных деталях образа и визуальных эффектах способностей. В игровом смысле он предлагает набор инструментов, который прямо призван лишать противника привычной гарантии от утилит и переводить решающие факты в плоскость личной стрельбы и позиционки.

Способности Veto в Valorant

Все эти умения сильнее проявляют себя на картах с тесными проходами. Veto не закроет весь вход на плэнт одним махом, но способен сделать стандартный план захода бесполезным, если команда умеет им пользоваться. Его телепорт даёт неожиданные варианты фланговых заходов, а «Перехватчик» требует от соперника более аккуратной и точной игры — просто «бросить смок» уже не всегда спасает.

Мнения сообщества и слухи о Veto

Параллельно с релизом Veto в сообществе поднимались и слухи о масштабных изменениях баланса: инсайды о переработке механик перезаряжающихся умений и стремлении сконцентрировать роль умения в более аккуратных рамках, то есть сделать аим и позиционку важнее, чем массовое использование гранат.

Разработчики оперативно отреагировали на часть слухов, опровергнув радикальные интерпретации, но тема действительно поднималась на официальных каналах и в медиа — это факт, который стоит учитывать при обсуждении влияния Veto на соревновательную сцену.