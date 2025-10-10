В продолжении Skyrim появится реальный человек

Студия Bethesda Softworks объявила, что в грядущей игре The Elder Scrolls VI будут представлены два пользовательских NPC, созданные в рамках благотворительной инициативы. Об этом сообщает портал GamesRadar.

© Газета.Ru

Компания провела аукцион, победитель которого получил право создать собственного персонажа для новой части серии TES. Лот был продан за сумму свыше $85 тыс. (около млн руб.). Одним из участников торгов выступил коллектив энциклопедии Unofficial Elder Scrolls Pages (UESP), который намеревался посвятить персонажа памяти Лоранны Пайрел — активной участницы сообщества и основательницы форумной ролевой игры Loranna's RP.

После завершения аукциона Bethesda приняла решение выделить второй слот при условии, что представители UESP соберут необходимую сумму и направят ее в благотворительный фонд Make-A-Wish. Инициатива завершилась успешно — теперь в игре появятся два NPC.

Представители UESP уже провели встречу с разработчиками, однако подробности будущих персонажей пока не раскрываются.

Дата выхода The Elder Scrolls VI все еще остается неизвестной. Игру анонсировали в 2018 году.

