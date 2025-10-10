Для EA Sports FC 26 вышел третий патч

Компания Electronic Arts выпустила уже третий патч для EA Sports FC 26. Апдейт под версией 1.0.4 уже доступен для всех владельцев игры на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Так, разработчики внесли важные изменения для защитников — теперь рослые и мускулистые игроки с большей вероятностью отталкивают небольших нападающих в борьбе корпусом. Авторы также внесли изменения в игру в атаке — удары шведой и щёчкой теперь летят с большей точностью.

Наконец, изменения коснулись и голкиперов, которые теперь занимают более выгодную позицию в разных ситуациях. Разработчики также улучшили оптимизацию на всех платформах, исправили некоторые графические баги и устранили ошибки в разных режимах. Ознакомиться со всеми деталями патча можно в самом клиенте EA Sports FC 26.