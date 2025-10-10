EGS дарит пользователям Android игру Double Dragon Trilogy

Платформа Epic Games Store расширила программу еженедельных бесплатных раздач игр, сделав её доступной и на мобильных устройствах. До 16 октября пользователи могут бесплатно загрузить Double Dragon Trilogy — сборник классических аркадных игр жанра beat 'em up.

В издание вошли обновленные версии трех оригинальных игр серии: Double Dragon (1987), The Revenge (1988) и The Rosetta Stone (1990). Разработкой адаптации занималась студия DotEmu, специализирующаяся на модернизации ретро-проектов.

Сборник предлагает два режима — аркадный и сюжетный, поддержку геймпадов, гибкую настройку сенсорных элементов управления и три уровня сложности. Также пользователи могут переключаться между оригинальным и обновленным саундтреком.

Получить Double Dragon Trilogy можно до 18:00 по московскому времени 16 октября. Раздача доступна для пользователей Android, в том числе из России. Получить игру также могут пользователи мобильной версии Epic Games Store для iPhone в странах Европейского союза — в России и других странах магазин на iOS недоступен.

