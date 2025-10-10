Культовый DOOM впервые запустили в российском текстовом редакторе

В российском офисном пакете «Р7 Офис» запустили культовый шутер DOOM (1993). Автором проекта стал специалист службы поддержки компании Михаил Орешкин, продемонстрировавший гибкость архитектуры отечественного ПО, о чем «Газете.Ru» рассказали разработчики «Р7 Офис».

Игра запускается внутри эмулятора DOS на JavaScript, встроенного в редакторы офисного ПО через систему плагинов. Благодаря этому подходу, в текстовый редактор, таблицы или презентации можно встроить практически любое JS-приложение. В основе проекта лежит открытый плагин VNexus и TheDoggyBrad Software Labs, адаптированный под экосистему «Р7 Офис». Разработчики оптимизировали размер игрового окна, обновили интерфейс и добавили фирменные элементы оформления.

Геймплей и управление полностью соответствуют оригиналу 1993 года. В дополнение к DOOM в плагин интегрированы аркада Last Spartan и головоломка 2048.

Эксперимент стал наглядной демонстрацией технической гибкости и расширяемости отечественного офисного пакета, который через плагинную систему поддерживает интеграцию сторонних решений.

Энтузиасты часто запускают DOOM на нетипичных устройствах. Так, игру встраивали прямо в Microsoft Excel, поисковик Google, на графических калькуляторах и даже тестах на беременность, что сделало игру своеобразным «эталоном» для проверки возможностей программной среды.

