Авторы "Земского собора" рассказали о подробностях сюжета игры

Российская игровая студия Cyberia Nova ("Сайберия Нова") представила детали нарративной и сюжетной концепции приключенческого экшена (Action-adventure) "Земский собор", релиз которого состоится 4 ноября.

Креативный директор студии Сергей Русских в дневниках разработчика рассказал о создании сюжетной линии, образах персонажей и уникальных подходах к повествованию.

"Мы стремились найти баланс между исторической достоверностью и увлекательным игровым сюжетом. Для этого мы использовали прием "ненадежного рассказчика", чтобы показать события Смутного времени глазами казака Кирши. Такой подход делает историю живой, непредсказуемой и глубоко атмосферной", - отметил креативный директор студии "Сайберия Нова" Сергей Русских.

Атмосфера и сюжет

В отечественной студии рассказали, что нарратив строится через воспоминания Кирши, который у костра рассказывает товарищам о своих приключениях. События игры разворачиваются зимой 1613 года - после изгнания поляков из Москвы, когда страна стоит на распутье. Земскому собору предстоит выбрать правителя, способного вывести Русь из хаоса. В борьбу за власть вступают бояре, князья, иностранные принцы и казаки, а интриги, по утверждению авторов, сопоставимы с "Игрой престолов".

Главный герой - казак Кирша, знакомый игрокам по "Смуте". В новой игре он получает оригинальную сюжетную линию: раскрывает заговоры, борется со шпионами и сталкивается с противниками, стремящимися изменить ход истории.

В центре игры - противостояние различных фракций: Семибоярщина, Казаки, Дворяне и другие скрытые силы. Так что действия игрока, как планируют создатели проекта, напрямую будут влиять на баланс сил, открывая новые пути развития сюжета.

Детективные элементы

Сюжет "Земского собора", по заверениям сценаристов, сочетает в себе историческую драму и детективные мотивы: загадки, расследования, городские суеверия. При этом подчеркивается, что как и во многих классических произведениях, за любыми таинственными событиями стоит простой человеческий интерес.

Методами Кирши называются наблюдательность, внимательность к деталям и умение складывать улики в единую картину, что должно по задумке авторов сделать детективный элемент органичной частью нарратива в "Земском соборе".

Нарративная команда

Отдельный акцент сделан на том, что над проектом работает обновленный коллектив сценаристов. Сообщается, что при создании сюжета команда искала баланс между историческим контекстом и игровым драйвом, что привело к живым дискуссиям и новым творческим решениям. Игра рассчитана на 6-7 часов активного прохождения.

Квесты, засады и новые персонажи

Подробно создатели рассказали и о сайдквестах. По их словам, дополнительные задания оформлены в формате "сыскных грамот", которые игрок получает у нового персонажа - Земского Ярыжки. Засады и случайные события усиливают ощущение непредсказуемости: встречный прохожий может оказаться как союзником, так и врагом.

Среди новых героев ожидается камео Лжедмитрия III, а также появится Скоморох Соловей, спутник Кирши, вносящий юмор в историю.

Аудитории также обещаны уникальные боссы: могучий немой холоп, загадочный иностранный наемник, и некоторые персонажи, переходящие на сторону врагов.