В сеть слили фото и полные характеристики шлема Samsung на Android XR

Накануне анонса, в сеть утекли изображения и спецификации шлема Samsung Galaxy XR, созданного на базе платформы Android XR от Google.

Устройство, также известное как Project Moohan, получит 4K micro-OLED-дисплеи с плотностью 4032 ppi и общим числом 29 млн пикселей — больше, чем у Apple Vision Pro.

Шлем работает на Snapdragon XR2+ Gen 2, поддерживает отслеживание рук, глаз и голоса, а также пространственный звук с двухполосными динамиками.

Вес — 545 г, время автономной работы — до 2,5 часов видео. Интерфейс построен на One UI XR с интеграцией Google Gemini и собственных приложений Samsung.

Galaxy XR комплектуется двумя контроллерами с 6DoF и виброоткликом. По слухам, старт предзаказов намечен на 15 октября,

Официальный анонс состоится ориентировочно 21–22 октября 2025 года. Ожидаемая цена — около $1800.