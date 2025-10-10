Ведущий YouTube-канала "Рома, Просто Рома" объяснил, как версия PCIe и видеокарта влияют на игру.

© Ferra.ru

Тестовый стенд включал матплату MSI X870E Edge Ti WiFi, процессор Ryzen 7 7700, видеокарту RTX 5060 на 8 ГБ/5060 Ti на 16 ГБ.

Среди игр запускались Kingdom Come Deliverance 2, Clair Obscur Expedition 33, The Last of Us Part 1, Cuberpunk 2077, Forza Horizon 5, Stalker 2.

С видеокартой 5060 Ti на 16 ГБ памяти хватало, и результаты вы можете увидеть ниже на графиках. Получается, что при достаточном количестве памяти PCIe на производительность мало влияет.

RTX 5060 ведёт себя точно так же во всех играх с теми же настройками. Но когда памяти недостаточно, более новый PCIe позволяет улучшить FPS.

© Рома, Просто Рома

Вывод

Как только у вас заканчивается видеопамять, более современный PCIe помогает сглаживать лаги в играх.