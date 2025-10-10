Intel представила графику Xe3

Intel раскрыла первые детали графической архитектуры Xe3, которая дебютирует в мобильных чипах Panther Lake.

Новое поколение GPU обещает прирост производительности до 50% по сравнению с Xe2 при том же энергопотреблении и на 40% выше эффективность на ватт, чем у Arrow Lake-H.

Каждое графическое ядро Xe3 включает 8 векторных блоков по 512 бит, 8 XMX-движков и на 33% больше кэша, чем предыдущее поколение.

Архитектура получила поддержку динамического управления трассировкой лучей, ускорение FP8-декомпрессии и улучшенную работу с ИИ.

Panther Lake будет выпускаться в двух вариантах:

12 Xe3 ядер (96 XMX-блоков, 16 МБ L2, 12 RT-ядер); 4 Xe3 ядра (32 XMX-блока, 4 МБ L2, 4 RT-ядра).

Xe3 станет основой для будущих встроенных и дискретных GPU серии Arc B, а также ляжет в основу архитектуры Nova Lake.