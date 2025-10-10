Создательница Xbox обвинила руководство Microsoft в некомпетентности

Одна из создательниц платформы Xbox, ветеран Microsoft Лора Фрайер, резко раскритиковала текущее руководство компании, назвав его решения «бессмысленной активностью».

© Ferra.ru

В видео на своём YouTube-канале она заявила, что менеджеры Xbox игнорируют мнение игроков и теряют понимание самой сути экосистемы.

Поводом для высказываний стало повышение цен на Xbox Game Pass, объявленное вскоре после того, как Microsoft сообщила о доходе сервиса в $5 млрд. По словам Фрайер, подобная политика подрывает доверие фанатов и показывает, что компания заботится лишь о прибыли.

Она напомнила, что Xbox создавался не как бизнес по продаже консолей, а как экосистема, объединяющая игроков и разработчиков.

Однако сегодня, считает Фрайер, у Xbox больше нет ключевых элементов успеха — эксклюзивных игр, сильной консоли и чёткого видения.