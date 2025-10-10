Прошлогодняя Call of Duty стала временно бесплатной

Activision запустила акцию, в рамках которой пользователи могут бесплатно играть в Call of Duty: Black Ops 6 до 16 октября. Об этом разработчики объявили на своем сайте.

Впервые в рамках пробного периода была полностью открыта сюжетная кампания. Также пользователям доступны многопользовательский и зомби-режимы. Игрокам предложено более 40 карт в мультиплеере и 6 — в зомби-режиме, а также тематический контент хэллоуинского события The Haunting. Рейтинговые матчи при этом недоступны.

Бесплатная неделя приурочена к запуску шестого сезона Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone, посвященного Хэллоуину. В игру добавлены материалы, вдохновленные культовыми хоррор-франшизами — «Пятница, 13-е», «Детские игры» и «Хищник», включая элементы из предстоящей седьмой части «Хищника».

Call of Duty: Black Ops 6 вышла в октябре 2024 года. Шутер доступен на ПК и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Действие игры происходит в 1991 году. Главные герои — агенты Трой Маршалл и Фрэнк Вудс — формируют отряд, чтобы остановить тайную организацию «Пантеон», члены которой проникли в руководство ЦРУ и угрожают национальной безопасности.

