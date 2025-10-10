Компьютер за 30 тысяч рублей проверили в играх

Автор YouTube-канала "Феррус" показал, как тянет современные проекты супербюджетная сборка за 30 тысяч рублей.

© Ferra.ru

Сборка за 30 тысяч рублей покупалась комплектом. Она включала процессор Xeon E5-2680 v4, 32 ГБ двухканальной оперативной памяти, кулер Deepcool Gammaxx 200T, блок питания на 650 Вт Cougar SC, корпус Ocypus C70, накопитель Apacer 480 ГБ, видеокарту Radeon 6600 XT.

CS 2 запускалась в 1440р с высоким пресетом и с ботами. В результате FPS был не очень стабильным - от 60 до 100 к/с. При снижении качества картинки FPS в среднем был уже ближе к 100 к/с и более плавным.

В World of Tanks в 2К с настройками Cinematic средняя частота кадров составляла от 70 до 100 к/с. При установке блокировки на 60 FPS играть будет вполне комфортно.

Kingdom Come Deliverance 2 тоже шла в 2К с высокими настройками графики. Производительность составила в этой игре от 50 к/с. В Full HD удалось получить от 60 к/с.

Marvel Spiderman запускалась с высокой графикой в 2К. Удалось в ней получить около 25-30 к/с. В Full HD с FSR и средними настройками частота кадров составляла 45-50 к/с, и это уже более играбельно.

© Феррус

© Феррус

© Феррус

Cyberpunk 2077 тестировался в 2К с высокими настройками графики и FSR. В результате FPS был около 50 к/с. При скидывании настроек до низких и разрешения до 1080р производительность составляла до 50 до 60 к/с.

Stalker 2 запускался в 2К со средним пресетом и FSR. Но удалось получить только около 30 к/с. В Full HD частота кадров от 30 к/с, но с фризами.

Вывод

Разрешение 2К этой сборке точно не даётся, но в Full HD вы поиграть всё равно сможете. С другой стороны, важно понимать, что этот комп стоит всего 30 тысяч рублей и ждать от неё многого не стоит.