Как прошёл главный турнир по Valorant — Champions 2025

5 октября Париж стал ареной самого напряжённого матча в истории Valorant. В Accor Arena NRG одолели Fnatic со счётом 3:2 и впервые подняли трофей Champions. Североамериканская организация завершила год на вершине, разрушив европейскую гегемонию.

Рассказываем, как прошёл Valorant Champions 2025 и чего смогли достичь российские игроки.

Россияне на Valorant Champions 2025

Когда Champions 2025 в Париже завершился, стало видно: российские игроки сыграли важную роль, но только некоторые из них дотянули до больших сцен. Тимофей Chronicle Хромов точно стал самым заметным — он и в групповом этапе, и дальше поддерживал высокий уровень. Но что показали остальные — это история с переменным успехом.

Илья something Петров из Paper Rex — один из тех, кто блеснул уже на группах. Он закончил групповую стадию с лучшим рейтингом среди всех участников: средний рейтинг что-то около 1.39, ACS высокий. За него и за PRX можно сказать, что они вошли в турнир без спада, показали фундаментальную стабильность и подтвердили статус фаворита на групповом этапе.

Кирилл Cloud Нехожин из GIANTX тоже не выглядел аутсайдером. GIANTX вышла из своей группы, и это достижение: они выиграли матч-выбывание, отстояли позиции в decider-матчах и не растерялись под давлением. Cloud показывал в этих матчах импульс и готовность бороться до конца.

Однако не все команды с россиянами смогли пройти дальше. Team Liquid, где играют Аяз nAts Ахметшин и Никита trexx Чередниченко, показала бой, но не сумела закрепиться: вылетела перед самым плей-офф после поражения от DRX. RRQ, XLG и другие коллективы с участием россиян тоже завершили турнир на групповой стадии, не дотянув до ключевых матчей. Это не была катастрофа, но и не успех: слишком часто выигрыш карты сменялся слабым началом на следующей, слишком мало было устойчивости.

Когда всё сложилось в финале, то было видно: российские игроки, кроме Chronicle и something, почти не влияли на исход титульных карт. У них были сильные моменты — моменты клатчей, хорошие цифры на отдельных картах, но, когда NRG набрала темп, эти моменты стали недостаточными.

В итоговом зачёте российские игроки разделились на два типа: те, кто остались в статистике благодаря персональным ярким выступлениям на групповом этапе (something, Chronicle), и те, кто участвовали, боролись, но не смогли подняться выше — либо из-за сильных соперников, либо из-за недочётов в командной координации.

Итоги Тимофея Chronicle Хромова

Тимофей Хромов — один из самых опытных игроков Fnatic. Чемпион мира 2023 года, стабильный контроллер с идеальным чувством тайминга. Его стиль — не агрессия ради фрагов, а продуманный контроль пространства. В Париже Chronicle вновь стал незаметным героем многих серий: на пути через нижнюю сетку он стабильно держал высокий KAST и помогал Boaster держать карту под контролем.

В гранд-финале, однако, всё пошло сложнее. Corrode и Lotus стали провальными: Fnatic не находили темпа, а Chronicle, играя на Viper и Vyse, просто не успевал адаптироваться к сверхагрессивным выпадам NRG. Его рейтинг на этих картах оказался одним из самых низких за турнир. Но на Abyss Хромов словно включился заново. В паре с Alfajer он несколько раз выигрывал постпланты, грамотно ставил ядовитые экраны и помог команде вернуть баланс. Этот момент — напоминание, насколько важен он для Fnatic, когда всё рушится.

Chronicle всегда славился не цифрами, а стабильностью и пониманием игры. Его роль часто остаётся за кадром: создание пространства, закрытие направлений, экономия ресурсов. В 2025-м он не стал MVP — но без него Fnatic не добралась бы до финала.

В любом случае Хромов остаётся ключевой фигурой Fnatic. Его контракт рассчитан до 2026 года, и в следующем сезоне команда явно будет строить игру вокруг его опыта. В составе, где kaajak — машина по фрагам, а Boaster — мозг коллектива, именно Хромов обеспечивает баланс. После финала в Париже тренерский штаб Fnatic признал: «Мы слишком поздно перестроились на первых картах». Это косвенно и про Chronicle. Ему нужно больше свободы и времени, чтобы развернуть игру под себя.

Финал, который запомнят надолго

Гранд-финал стал спектаклем в пяти актах. Первая карта — Corrode. NRG начала мощно: она выигрывала стартовые дуэли, ломала экономику Fnatic и уверенно довела счёт до 13:3. brawk и mada на той карте были неудержимы, а Fnatic выглядели потерянными. Вторая карта, Lotus, прошла по тому же сценарию. NRG грамотно играла в защите, перехватывая инициативу. Итог — 13:6 и комфортное преимущество 2:0.

Казалось, всё кончено, но Fnatic нашла в себе силы вернуться. Abyss — первая карта турнира, на которой они действительно ожили. После счёта 1:11 Fnatic сотворила чудо: Crashies и Alfajer потащили, Chronicle грамотно использовал Breach для контроля зон и поддержки постплантов. Fnatic довела карту до 15:13 и вернула интригу.

Ascent продолжил камбэк: 13:8. Fnatic поймали кураж, а NRG впервые выглядела уставшей. Её агрессия стала предсказуемой, а Fnatic, напротив, действовала холодно и методично. 2:2 — и судьба трофея решалась на Sunset.

Пятая карта — финальный аккорд. Здесь всё снова пошло под диктовку NRG. Команда перестроилась, вернула прежний темп и без колебаний закрыла серию 13:5. Американцы доказали: они умеют возвращаться, когда это важнее всего. Ethan и brawk сыграли идеально, каждый взял на себя ключевые моменты, а Fnatic, выложившись на предыдущих картах, просто не выдержала давления.

Северная Америка вернулась на трон

Победа NRG стала символом возвращения североамериканской сцены. После нескольких лет доминирования Европы и Азии США вновь забрали главный трофей Valorant. Это особенно символично: NRG долго считались «вечно вторыми» — сильными, но нестабильными. Париж всё изменил. А Ethan стал самым титулованным игроком в истории Champions: он двукратный чемпион.

Fnatic, несмотря на поражение, провели сильнейший сезон. Второе место на Champions — это результат, который закрепляет их в топе. Команда пережила обновление состава, адаптацию меты и всё равно дошла до финала.

NRG, напротив, завершила сезон в состоянии абсолютной уверенности. Команда выиграла главный турнир года, показала, что способна перестраиваться под любой стиль соперника, и теперь становится новым эталоном для Северной Америки.

В Valorant грядут масштабные изменения

Сразу после финала Valorant Champions 2025 появились слухи от авторитетных инсайдеров: в следующих патчах Riot Games хочет перераспределить акценты игры. Некоторые моменты указывают на то, что разработчики хотят снизить зависимость от умений агентов и, наоборот, повысить от стрельбы. Если такое направление подтвердится, про-сцена может сильно измениться.

Команды уже ведут подготовку к новому сезону с обновлёнными составами, а потенциальный гигантский патч может также изменить мета-составы: меньше агентов, где весь матч зависит от комбинаций способностей, больше тех, кто может «тащить» на выстрелах.

Следующий Valorant Champions пройдёт в Шанхае, Китай.