AOC выпустит игровой монитор U32G4U с 4K 160 Гц и FHD 320 Гц

AOC анонсировала новый 32-дюймовый игровой монитор U32G4U, который поддерживает два режима работы: 4K с частотой 160 Гц и Full HD с частотой 320 Гц. Монитор оснащён IPS-панелью с временем отклика 1 мс (GtG) и 0,5 мс при включённой функции Motion Blur Reduction. U32G4U поддерживает Adaptive Sync, и покрывает 95 % диапазона DCI-P3 и 99 % sRGB. Яркость достигает 450 нит, монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400.

Для подключения доступны два HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4, а также USB‑хаб с четырьмя портами Type‑A, один из которых поддерживает быструю зарядку. Монитор также поддерживает функции для геймеров, включая наложение собственного прицела Dial Point. Управлять настройками можно через ПО AOC G-Menu.

U32G4U выполнен в безрамочном дизайне и оснащён подставкой с регулировкой высоты, наклона и поворота. Продажи начнутся на следующей неделе по цене £340 (примерно 36 тыс рублей).