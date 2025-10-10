Первые обзоры: Battlefield 6 вернула в серию атмосферу Battlefield 3 и 4

До выхода Battlefield 6 остаются считанные дни, и первые обзоры уже называют игру «возвращением к корням серии».

Журнал PC Gamer пишет, что новый шутер от DICE и Criterion «точно передает магию Battlefield времён Battlefield 3 и 4» — эпохи, когда серия была синонимом масштабных сражений и реалистичных разрушений.

По словам продюсера Ники Бендер, разработчики сознательно вдохновлялись этими частями, чтобы вернуть атмосферу динамичного боя и «тактильного хаоса», за который фанаты любили старые игры.

В новинке отказались от показных катастроф вроде Levolution в пользу «тактического разрушения» — теперь обрушение зданий и окружения напрямую влияет на стратегию боя.

Технический директор Кристиан Бул отметил, что отказ от консолей прошлого поколения позволил значительно повысить качество графики и стабильность — даже при масштабных разрушениях производительность остаётся «идеально плавной».

Battlefield 6 выходит 10 октября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S. Критики называют игру «лучшей Battlefield за десятилетие».