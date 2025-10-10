Глава Nvidia жалеет, что не инвестировал в xAI Маска больше денег

Руководитель Nvidia Дженсен Хуанг выразил сожаление по поводу того, что компания не увеличила свои вложения в стартап Илона Маска, занимающийся искусственным интеллектом (ИИ), — xAI. Об этом сообщает издание Business Insider.

© Газета.Ru

Глава компании, Дженсен Хуанг, высоко оценил перспективы финансирования, предлагаемые этим направлением, и отметил, что, несмотря на уже имеющееся участие в проекте, он хотел бы предоставить xAI больше капитала. Хуанг также похвалил способность Маска создавать трансформирующие бизнес-структуры, заявив, что практически во всех начинаниях основателя Tesla и SpaceX существует сильное желание участвовать.

По мнению Хуанга, текущий инвестиционный бум в сфере ИИ имеет фундаментальные отличия от периода доткомов. Он подчеркнул, что нынешний рост подкреплен реальным спросом, объем которого оценивается в триллионы долларов.

Для сравнения, руководитель Nvidia указал, что совокупная капитализация всех интернет-компаний на пике «пузыря доткомов» составляла около $30–40 млрд. В то же время, объем бизнеса современных лидеров ИИ уже достиг отметки примерно в $2,5 трлн.

Кроме того, он заявил, что смена парадигмы вычислений — переход от систем на базе центральных процессоров (CPU) к генеративному ИИ, зависимому от графических процессоров (GPU), — находится на самой ранней стадии. Этот процесс рассматривается как «многотриллионный проект», в развитие которого Nvidia намерена вносить свой вклад.

