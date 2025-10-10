Как уберечь домашнюю технику от скачков напряжения

Российские электросети нередко страдают от нестабильного напряжения. Перепады температуры весной и осенью, а также жара и мороз зимой приводят к перегрузкам в проводах и трансформаторах. В холодное время года нагрузка возрастает из-за обогревателей, летом — из-за кондиционеров. Такие скачки создают дополнительное напряжение для бытовой техники. Кристина Вишневецкая, директор по развитию Ippon, рассказала о том, как минимизировать риски и сохранить технику в рабочем состоянии.

Современные дома насыщены техникой — смартфонами, ноутбуками, телевизорами и системами «умного дома». Все эти устройства чувствительны даже к небольшим колебаниям тока. Когда напряжение резко повышается или падает, могут повредиться внутренние элементы, а при внезапном отключении электричества — потеряться несохранённые данные. По словам Вишневецкой, последствия таких инцидентов сегодня особенно ощутимы: сбой в работе техники может нарушить дистанционную работу, связь или онлайн-операции.

Важно иметь в виду: большая часть неисправностей домашней электроники случается не во время полного отключения электричества, а при едва заметных кратковременных всплесках напряжения, частых перезагрузок после частичных сбоев или пульсаций напряжения внутри самой сети. К сожалению, кроме специалистов, мало кто задумывается об этом, но именно такие «скрытые удары» ежедневно разрушают электронику.

По этой причине важно продумать систему защиты и питания для всего дома.

Одним из ключевых шагов Вишневецкая назвала использование качественных удлинителей с фильтрами. По её словам, правильная организация домашней электросети и распределение нагрузки между розетками позволяет продлить срок службы устройств и избежать неожиданных поломок.

Она также отметила, что всё большую популярность получают источники бесперебойного питания (ИБП). Эти устройства помогают справиться с кратковременными отключениями и стабилизируют подачу электроэнергии.

Они позволяют пережить кратковременные отключения электроэнергии, скачки и просадки напряжения без повреждения техники и потери данных. ИБП обеспечивают резервное питание во время аварий, стабилизируют подаваемое напряжение и фильтруют помехи, защищая чувствительные электронные компоненты.

При выборе устройства важно учитывать мощность и тип защищаемой техники. Вишневецкая рекомендовала, чтобы суммарная нагрузка не превышала 60−70% мощности ИБП. Для компьютерных систем и серверов она посоветовала выбирать модели с двойным преобразованием электроэнергии, так называемые онлайн ИБП, обеспечивающие максимально стабильное питание. Для обычной бытовой техники подойдут линейно-интерактивные модели.