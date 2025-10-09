Be quiet! представила корпуса Light Base 500 для любителей тихий сборок

Немецкий бренд be quiet! выпустил новую серию корпусов — Light Base 500 LX и Light Base 500. Модель Light Base 500 LX отличается мягкой подсветкой и четырьмя предустановленными вентиляторами Light Wings LX 120 мм.

© Ferra.ru

Три из них установлены с перевёрнутыми лопастями для эффективного бокового забора воздуха. Встроенная направляющая рамка помогает охлаждать видеокарту. При желании можно добавить дополнительные вентиляторы. Корпус поддерживает установку длинных видеокарт, радиаторов до 360 мм и нескольких накопителей.

Подсветкой можно управлять с помощью кнопки и встроенного хаба, рассчитанного на шесть устройств. Корпус совместим с современными материнскими платами Asus BTF и MSI Project Zero. Light Base 500 LX доступен в чёрном и белом цвете.

© Be quiet!

Модель Light Base 500 имеет ту же конструкцию, но без RGB-подсветки. Она комплектуется четырьмя вентиляторами Pure Wings 3.

Обе новинки поступят в продажу 21 октября по цене от $119,90 до $154,90, в зависимости от модели и цвета.