Вышел сюжетный трейлер ремастера культовой «Сибири»

Компания Microids представила новый трейлер ремастера культовой игры «Сибирь». Проект по знаменитой вселенной выйдет уже 6 ноября на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Microids. Права на видео принадлежат Microids.

Новая «Сибирь» получит обновлённую графику, включая модели персонажей и окружение. Все игровые элементы вместе с интерфейсом, навигацией и управлением подтянут для удобства современных геймеров, а сам проект перевыпустят с русской озвучкой.

Оригинальная Syberia вышла в 2002 году и рассказывала о юристе Кейт Уолкер, которая отправляется на мифический остров, расположенный на Дальнем Востоке в России. Впоследствии проект получил три продолжения, последняя часть серии вышла в 2022 году под названием The World Before.