Ubisoft отменила Assassin's Creed про чернокожего героя

Компания Ubisoft отменила новую большую часть Assassin's Creed, события которой развернулись бы во второй половине XIX-го века. Об этом сообщает издание Game File со ссылкой на бывших сотрудников компании.

Так, отменённый проект рассказывал про чернокожего героя, который совсем недавно освободился от рабства в результат гражданской войны в США. Он переезжает на Запад с целью начать новую жизнь и становится часть ордена ассасинов, после чего он возвращается на юг для борьбы с тамплиерами, частью которых становится и Ку-клукс-клан.

По данным журналистов, отмена игры связана с жёсткой критике чернокожего героя Ясукэ в Assassin's Creed Shadows и нестабильная политическая ситуация в США. Проект закрыли летом 2024 года, спустя некоторое время после анонса «Теней». Проект должен был поступить в продажу осенью 2027-го и стать новой полноценной частью серии, однако теперь он не увидит свет.