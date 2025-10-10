Netflix сделает свои видеоигры доступными на телевизоре

Стриминговый сервис Netflix запустил свои видеоигры на телевизорах.

© Ferra.ru

Один из представителей платформы Грег Питерс анонсировал появление на телевизорах «многопользовательских социальных игр». В них можно играть бесплатно и они будут доступны на смарт-телевизорах и устройствах для потоковой передачи вроде Roku. Игроки могут использовать свои телефоны в качестве контроллеров, отсканировав QR-код.

Питерс подчеркнул важность таргетинга на телевизоры, поскольку мобильные игры уже хорошо зарекомендовали себя. Руководитель игрового подразделения Netflix Ален Таскан отметил, что многие развлекательные компании испытывают трудности в игровом секторе из-за «краткосрочного мышления».

Netflix планирует сосредоточиться на четырёх ключевых направлениях: играх для семейного просмотра, играх для вечеринок, популярных играх, таких как GTA, и играх, вдохновлённых оригинальными сериалами Netflix, такими как Stranger Things. Чтобы удовлетворить растущий спрос, компания инвестирует в мощности облачных серверов.