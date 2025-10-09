Директор Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) Павел Голубев в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему в России пока нет сильной национальной школы киберспорта.

По мнению специалиста, победа россиянина Станислава Malr1ne Поторака на главном турнире по Dota 2 — The International 2025 — в составе команды Team Falcons — это его личное достижение, а не результат системного развития киберспорта в России.