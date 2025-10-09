Мини-ПК DGX Spark с ИИ от NVIDIA снова не вышел

Компактный рабочий компьютер NVIDIA DGX Spark, построенный на чипе GB10 SuperChip (Grace Blackwell), так и не поступил в продажу, несмотря на изначальные планы запуска в мае.

© Ferra.ru

Устройство должно было стать «ИИ-суперкомпьютером на столе» и использовать гибридный процессор, сочетающий CPU и GPU, с 128 ГБ памяти LPDDR5X, ориентированной на обучение нейросетей.

Партнёры NVIDIA, включая Asus и HP, подтвердили готовность своих систем на базе DGX Spark, но не раскрыли точные даты релиза. В онлайн-магазинах вроде Scan UK устройство по-прежнему отмечено как «предзаказ без даты».

© VideoCardz.com

По данным источников, GB10 SuperChip имеет внутреннее кодовое имя N1 и является прямым конкурентом AMD Strix Halo.

Однако релиз задерживается уже более полугода, и даже на официальном сайте NVIDIA до сих пор висит кнопка «Notify me». Причины срыва запуска компания не комментирует.